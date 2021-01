PSG : Sous pression au mercato, Leonardo désigne 5 indésirables

Dans : PSG.

Confronté à d’énormes pertes liées aux effets de la crise sanitaire, le Paris Saint-Germain doit absolument vendre pour limiter la casse. Le message a été transmis au directeur sportif Leonardo qui a identifié cinq joueurs devenus indésirables.

L’équation est complexe pour le Paris Saint-Germain. D’un côté, le club de la capitale enregistre des pertes importantes pendant la crise sanitaire, en plus de la diminution des droits TV. Et de l’autre, la direction doit négocier les prolongations de contrat des stars Neymar et Kylian Mbappé qui n’accepteront pas de diviser leurs revenus. La seule solution pour Leonardo consiste à dégager d’autres recettes grâce à des ventes sur le marché des transferts.

C’était d’ailleurs la mission confiée par ses supérieurs l’été dernier, mais le directeur sportif avait échoué, rappelle L’Equipe. Du coup, ses supérieurs remettent l’objectif sur la table cet hiver et estiment que 40 millions d’euros de vente feraient déjà du bien aux finances. Le mercato à peine entamé, le Brésilien a donc identifié cinq joueurs dont il pourrait se débarrasser dans regret. Le quotidien sportif cite les noms de Leandro Paredes, Julian Draxler et Idrissa Gueye. Tandis que Thilo Kehrer et Ander Herrera ne seraient pas retenus en cas d’offre satisfaisante. Encore faudrait-il que des propositions arrivent.

Paredes compte sur Pochettino

Le milieu argentin plaît bien à l’Inter Milan, mais les Nerazzurri n’envisagent qu’un échange avec leur flop Christian Eriksen. Et l’on sait que l’ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg ne souhaite pas partir, encore moins avec l’arrivée de l’entraîneur Mauricio Pochettino, son compatriote. Quant à l’Allemand, qui résiste à la volonté de ses dirigeants depuis deux ans, la perspective de se retrouver libre de choisir son futur club et de toucher une prime à la signature devrait l’inciter à rester. Enfin, on apprend que le Sénégalais ne fait l’objet d’aucune offre pour le moment. Ça s’annonce donc compliqué pour Leonardo.