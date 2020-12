PSG : Pour contrer Leonardo, Paredes peut sortir l’atout Neymar

Dans : PSG.

Seulement remplaçant dans l’esprit de l’entraîneur Thomas Tuchel, Leandro Paredes fait partie des joueurs susceptibles d’être sacrifiés au mercato hivernal. Mais le milieu du Paris Saint-Germain possède un atout pour contrecarrer les plans du directeur sportif Leonardo, à savoir le soutien du vestiaire.

Cette fois, Thomas Tuchel évitera de se plaindre de son effectif pendant le prochain mercato. Il n’empêche que l’entraîneur du Paris Saint-Germain espère encore renforcer son groupe. L’Allemand attend en effet la signature d’un défenseur central et se verrait bien recruter son compatriote Antonio Rüdiger, actuellement en difficulté à Chelsea. Reste à savoir si ses supérieurs valideront cette demande. Une chose est sûre, c’est que la direction doit de nouveau composer avec un budget très réduit. Sans doute plus que l’été dernier en raison de la rupture du contrat de Mediapro avec la Ligue de Football Professionnel.

C’est pourquoi le champion de France doit vendre, et si possible l’un trois joueurs ciblés par Leonardo. A en croire le quotidien Le Parisien, le directeur sportif aimerait se séparer de Julian Draxler, dont le contrat expire en fin de saison, d’Idrissa Gueye et de Leandro Paredes. En ce qui concerne l’Argentin, sa belle cote sur le marché des transferts pourrait permettre de récolter une somme intéressante. Seulement voilà, l’ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg n’a aucune envie de quitter la capitale française. Et bénéficie du soutien de ses coéquipiers, à commencer par la star Neymar dont il est proche. Il sera donc difficile de le pousser vers la sortie en pleine discussion pour la prolongation du Brésilien…