PSG : Son prix grimpe encore, cette piste va être zappée

Dans : PSG, Mercato.

Rares sont les clubs français à avoir réussi cette mission, mais si le Paris Saint-Germain veut vraiment se payer Abdoulaye Doucouré, il devra réaliser l’exploit de faire craquer un club anglais au mercato.

En effet, le milieu de terrain, en pleine forme actuellement et encore buteur récemment face à Newcastle, n’a pas l’intention d’aller au clash avec Watford pour changer d’air, malgré la perspective alléchante de rejoindre le PSG, au niveau financier comme sportif. De son côté, le club londonien a réitéré sa volonté de conserver l’ancien rennais, annonce le Daily Mirror. Doucouré a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2023, et le montant de son éventuel transfert ne cesse de grimper à mesure que le PSG a besoin d’un milieu, et que le joueur brille en Premier League.

A l’heure où Paris serait prêt à mettre plus de 30 ME sur Abdoulaye Doucouré, ce serait toujours une somme de 50 ME qui est jugée comme nécessaire pour que Watford change d’avis dans ce dossier. Un montant qui paraît, même pour le PSG, complètement déraisonnable en cours de saison.