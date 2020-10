PSG : Son groupe décimé, Tuchel s’en prend à Deschamps

Dans : PSG.

Confronté à de nombreuses absences pour la réception de Dijon samedi soir en Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel pourrait être contraint de ménager ses internationaux français.

Une fois de plus cette saison, le Paris Saint-Germain risque d’aligner une équipe très remaniée face à Dijon. L’entraîneur Thomas Tuchel a en effet annoncé les absences sur blessure de Thilo Kehrer, Marco Verratti, Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Mauro Icardi. Tandis que Layvn Kurzawa et Angel Di Maria sont suspendus. A noter aussi que le gardien Keylor Navas, Alessandro Florenzi et Jesé Rodriguez ressentent des douleurs. Cela fait déjà beaucoup pour le technicien allemand qui, à cause du sélectionneur Didier Deschamps, se sent obligé de reposer Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, peu ménagés pendant le dernier rassemblement de l’équipe de France.

« Pour ce match, je pense qu'on doit penser à laisser Kylian et Presnel sur le banc. Ils ont trop joué avec l'équipe nationale, a regretté le coach parisien, sans citer le sélectionneur des Bleus. Ils ont eu trop de voyages, trop de matchs, ils sont à risque. On va affronter une bonne équipe dans les transitions offensives, qui joue vite et qui est performante sur les attaques rapides. Ce n'est pas le moment de prendre des risques. Nous allons discuter avec le staff médical et Kylian et "Kimp" sont deux grandes questions pour demain. » Pas sûr que ce petit tacle empêche Deschamps de dormir…