PSG : Son frère craque, Presnel Kimpembe n'a rien à craindre

Comme si la défaite du PSG à Dortmund ne suffisait pas, le frère de Presnel Kimpembe a copieusement insulté Thomas Tuchel via Instagram. Mais le défenseur n'y est pour rien.

Titulaire mardi soir en Allemagne, pour le match de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe était tout aussi déçu que ses coéquipiers à la fin du match. Mais très vite après la rencontre, le défenseur du PSG a dû comprendre qu’on parlait énormément de lui sur les réseaux sociaux, et malheureusement ce n’était pas pour de bonnes choses. En effet, Emmanuel Kimpembe, le frère de Presnel, avait jugé utile de diffuser sur Instagram une vidéo dans laquelle il insultait copieusement l’entraîneur du Paris Saint-Germain. « Tuchel, j'espère que tu vas bien niquer ta mère, sale fils de pute. C'est une blague frère, une blague », lançait, visiblement furieux, le jeune homme, vêtu d’un maillot du PSG et qui avait assisté au match devant la télé avec des amis.

Selon Le Parisien, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont évidemment pris connaissance de cette vidéo, rapidement retirée des réseaux sociaux, mais qui avait été dupliquée. Mais si les dirigeants et le staff du PSG sont consternés, cela ne peut pas être reproché à Presnel Kimpembe. « Au sein du PSG, les propos ne plaisent pas, même si l'on souligne le caractère privé de la remarque d'un membre extérieur au groupe (…) on n’accable pas Presnel Kimpembe en interne », explique le quotidien francilien, qui rappelle que dans le passé les épouses de Thiago Silva et Angel Di Maria avaient accusé Unai Emery après l’élimination du PSG à Madrid. Sans même parler de l'affaire Serge Aurier, qui concernait là directement un joueur parisien et pas un membre de sa famille.