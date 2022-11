PSG : Skriniar prolonge, terrible nouvelle pour Paris

Le PSG devrait se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Milan Skriniar est toujours une priorité pour la direction francilienne.

A Paris, on s'apprête à passer une intersaison pleine de questions. Le récent tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a donné le Bayern Munich comme adversaire. Un mastodonte du football européen que le PSG va devoir se préparer à affronter. Coupe du monde oblige, la grande majorité des joueurs franciliens ne sera pas présente dans la capitale. Comme dit ce lundi par Luis Campos, ce sera l'occasion pour Paris de faire le point sur les futurs profils à recruter lors du prochain mercato hivernal. Et le conseiller sportif a été questionné sur Milan Skriniar au micro de Canal+. Le Portugais a indiqué que toutes les options étaient envisagées au mercato et que le Mondial serait aussi à prendre en compte.

Inter vice president Javier Zanetti on Milan Škriniar contract expiring: “We are in talks to extend his contract as conversations are progressing well”. 🚨🇸🇰 #Inter



“We hope to get it done and signed soon”, Zanetti added following links with Man Utd and PSG for Škriniar. pic.twitter.com/3EU8JBYqvm