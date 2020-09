PSG : Simulateur et minable, Neymar décapité par Riolo !

Dans : PSG.

Dimanche soir, le PSG n’a pas eu la chance de pouvoir compter sur un grand Neymar pour venir à bout de l’Olympique de Marseille.

Testé positif au Covid-19 début septembre, le Brésilien n’avait que deux entraînements dans les jambes. Si cela peut justifier son mauvais match, son manque de rythme n’excuse en rien son comportement peu glorieux aux yeux de Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a été sans pitié avec l’ancien meneur de jeu du FC Barcelone, lequel a largement contribué à embraser la situation et à faire de ce match une bagarre de rue dans le temps additionnel au Parc des Princes.

« C’était : on vient régler nos comptes. C’était minable de A à Z. Les Parisiens ont fait honte à beaucoup de leurs supporters. C’était plus que déplorable, avec presque une sensation de dégoût. Il y a une différence entre faire une faute, comme Paredes dès son entrée, et les trucs de chiffonniers. T’as cinq cartons rouges, des gars qui se sont insultés tout le match. Neymar a simulé comme un malade. Il y a eu des fautes grotesques, des comportements au-delà de l’antisportif. Neymar s’est comporté comme un minable tout le match. Il faut qu’il arrête de se ridiculiser. Ses simulations, c’est une insulte au football. Il est exaspérant, il a 28 ans et se comporte comme un gamin. Au final, il a été plus mauvais que bon au PSG depuis son arrivée » a pesté Daniel Riolo, très dur à l’égard de Neymar, d’autant plus que le Brésilien a été exclu en fin de match pour une gifle sur Alvaro Gonzalez. Un geste qui pourrait coûter cher au n°10 du Paris SG, qui risque une suspension de trois matchs au minimum.