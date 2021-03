PSG : Shakira insultée, Paris dégoûte l’Espagne !

Dans : PSG.

La tension monte autour du choc entre le PSG et le FC Barcelone en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Après sa victoire au Camp Nou (1-4), les coéquipiers de Kylian Mbappé disposent d’une avance confortable sur l’équipe de Lionel Messi. Le spectre de la « Remontada » plane toutefois au-dessus du Paris Saint-Germain, plus méfiant que jamais après la mésaventure de 2017. Du côté des supporters, on n’envisage pas une seconde de revivre un tel épisode. Et tandis qu’une rivalité s’est créée au fil des années avec le Barça, les Ultras du PSG étaient réunis lundi soir devant le Parc des Princes afin de manifester leur soutien et d’intimider leur futur adversaire. Via des banderoles, plusieurs messages étaient déployés : « Paris ville lumière, faites briller nos couleurs », « L'Europe à genoux, tout Paris debout », ou encore « Barcelona no bienvenido ». Une autre banderole était nettement moins bon enfant puisqu’on pouvait y lire : « Shakira à la Jonquera ».

Une attaque à l’endroit de Gérard Piqué, le compagnon de la célèbre star de la pop colombienne. Tandis que le défenseur central espagnol est incertain pour cette rencontre, ce message qui le concerne directement a énormément fait réagir en Espagne et plus précisément dans les médias catalans. Dans son édition du jour, le Mundo Deportivo dénonce une « banderole machiste » alors qu’El Nacional parle d’un message « inadmissible, violent et sexiste, insinuant que Shakira est une prostituée ». Sur les réseaux sociaux, les très nombreux fans de la chanteuse, suivie par 53 millions de followers sur Twitter, se sont également insurgés des messages des Ultras du PSG. Plus que jamais, la ton est donné à tous les niveaux à la veille de ce choc très attendu des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes.