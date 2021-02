PSG : Ses coéquipiers ont tranché, Florenzi doit partir

Dans : PSG.

Prêté avec option d’achat par la Roma, Alessandro Florenzi avait convaincu pour ses débuts au Paris Saint-Germain. Mais le latéral droit italien n’a pas confirmé par la suite et fait douter les dirigeants ainsi que ses coéquipiers.

Finalement, l’avenir d’Alessandro Florenzi n’est pas si certain. Le latéral droit prêté par la Roma avait pourtant réalisé des débuts encourageants avec le Paris Saint-Germain. L’Italien n’est pas un monstre sur le plan défensif, mais sa qualité de centre avait rapidement mis tout le monde d’accord. La recrue estivale, en concurrence avec le polyvalent Thilo Kehrer et le jeune Colin Dagba, s’était donc installée dans l’équipe type de Thomas Tuchel. Et très vite, plusieurs sources ont annoncé la volonté du directeur sportif Leonardo de lever l’option d’achat de son prêt à 9 millions d’euros. Mais ça, c’était avant que Florenzi ne traverse une période plus difficile. L’ancien joueur du FC Valence, sans vraiment décevoir, rend des copies mitigées.

A tel point que le Paris Saint-Germain douterait désormais de l’investissement sur son transfert définitif. En effet, on estimerait en interne que l’international italien n’est pas forcément un joueur de haut niveau, notamment à cause de sa tendance à baisser le pied après une heure de jeu dans ses matchs. Et même au sein du vestiaire, Il Romanista croit savoir que certains cadres ne le jugeraient pas au niveau nécessaire pour rester chez le champion de France. C’est pourquoi la direction n’aurait pas encore donné son feu vert pour verser le montant de l’option d’achat. Le club attendrait de voir Florenzi à l’oeuvre pendant la deuxième partie de saison pour se faire un avis définitif. Autant dire que ses prestations européennes seront particulièrement suivies.