PSG : Un terrible constat sur l'effet Leonardo au mercato

Dans : PSG.

Revenu au Paris Saint-Germain à la demande de l'Emir du Qatar, Leonardo ne fait plus vraiment l'unanimité au sein du vestiaire parisien.

Le Paris Saint-Germain devra composer sans Neymar pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone, mais Mauricio Pochettino n’a pas montré le moindre signe d’inquiétude malgré l’absence de son joueur numéro 1. Pour l’entraîneur argentin, arrivé en fin d’année au PSG à la place de Thomas Tuchel, il serait évidemment difficile de se lancer dans une polémique concernant Neymar, et l’ancien coach des Spurs s’est contenté de dire que face au Barça, comme à chaque match « seuls les meilleurs joueurs seront alignés ». Mais au sein du vestiaire parisien, on est nettement plus inquiet affirme Le Parisien, qui précise que l’effectif de Pochettino estime que Leonardo n’a pas du tout renforcé l’équipe lors du dernier mercato.

Neymar, Leonardo, Pochettino, le PSG panique un peu

Et les récents finalistes de la Ligue des champions s’inquiètent donc de ce forfait de Neymar. « Chacun sait que l’équipe ne possède pas le même rendement avec ou sans lui. D’autant plus que cette saison, certains cadres sont sceptiques quant à la robustesse du onze type en comparaison des années précédentes, notamment la dernière. Les indisponibilités de Neymar ne tombent jamais bien mais, cette fois, c’est encore pire aux yeux du groupe », explique Dominique Sévérac, qui constate que le retour de Leonardo en juin 2019, répondant ainsi à une exigence de Doha, n’a aucun effet bénéfique concernant le recrutement du Paris Saint-Germain. On saura mardi soir vers 23h si le PSG a le niveau pour faire aussi bien, ou même mieux, que la saison passée en Ligue des champions.