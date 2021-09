PSG : Ses coéquipiers dérapent, Xavi Simons prend cher

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très utilisé par Mauricio Pochettino lors des matchs amicaux du PSG avant le début de la saison, Xavi Simons est un taulier des U19 des Pays-Bas.

En attendant d’avoir sa chance de manière plus fréquente avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1 et de taper à la porte de la sélection A des Pays-Bas, Xavi Simons se contente de la sélection U19. Comme c’est le cas à chaque trêve internationale, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone avait été convoqué en ce mois de septembre par le sélectionneur Bert Konterman. Mais ce mardi, Xavi Simons a été expulsé de la sélection et renvoyé à Paris. En effet, De Telegraapf explique que le milieu de terrain du Paris SG a été exclu pour avoir enfreint le protocole sanitaire dans l’hôtel où résidait la sélection U19 des Pays-Bas.

Xavi Simons au mauvais endroit au mauvais moment

Le média dévoile en revanche que Xavi Simons est une victime dans cette affaire, et qu’avec un peu moins de malchance, il n’aurait jamais été renvoyé. En effet, d’autres joueurs de l’effectif, à savoir Ar'jany Martha (Ajax) et Mimeirhel Benita (Feyenoord) ont invité une fille dans leur chambre d’hôtel. Une chose totalement interdite puisque les joueurs des Pays-Bas avaient l’interdiction d’entrer en contact avec des gens de l’extérieur durant leur préparation pour éviter tout risque sanitaire. En pleine partie de jeux vidéos dans la chambre voisine, Naci Ünüvar (Ajax), Rio Hillen (ajax) et Simons (PSG) ont été intrigués par le bruit et sont allés voir ce qu’il se passait dans la chambre à côté. Manque de chance, ils sont tombés nez à nez avec un membre du staff de la sélection. Devant cet incident, le sélectionneur Bert Konterman a fait le choix d’exclure les cinq joueurs, malgré les protestations d’une partie du groupe, qui estimaient injuste la sanction à l’encontre d’Ünüvar, Hillen et Xavi Simons. Un fait qui ne manque pas de faire réagir aux Pays-Bas…