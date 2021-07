PSG : Sergio Ramos veut garder Mbappé

Dans : PSG.

Le PSG créait l’évènement ce mardi après-midi avec la conférence de presse de présentation de Sergio Ramos.

Le capitaine historique du Real Madrid s’est engagé ce week-end pour les deux prochaines années en faveur du Paris Saint-Germain. Une arrivée de marque pour le PSG, qui passe un cap supplémentaire avec un tel joueur au sein de son vestiaire. Face aux médias, Sergio Ramos a été interrogé sur différents thèmes, de la concurrence à Paris à la Ligue 1 en passant bien sûr par l’avenir de Kylian Mbappé. Sans donner de leçon ou de conseil à la star des Bleus, Sergio Ramos a simplement glissé qu’il aimerait beaucoup évoluer dans la même équipe que Kylian Mbappé la saison prochaine.

Ramos veut garder Mbappé et récupérer le titre

« Je ne suis personne pour envoyer un message. Tout le monde est libre de prendre une décision personnelle. On est un grand club avec un projet magnifique. J'aime jouer avec les meilleurs donc j'aimerais qu'il reste » a lancé Sergio Ramos avant de poursuivre sur d’autres sujets. « Le PSG m'a offert les deux années que je voulais. L'aspect financier n'était pas une priorité. Je connais le football français, j'adore le foot. Je regarde la L1 car j'ai des amis qui jouent dans des équipes. Je suis content qu'elle ait grandi. C'est une ligue très forte au niveau physique et tactique. Il y a des joueurs rapides qui s'amélioreront. Il faut se concentrer pour récupérer le titre. Lille a gagné d'un point et cela ne doit plus arriver ».

La concurrence ne lui fait pas peur

Et de conclure sur la concurrence qui l’attend au PSG avec le capitaine Marquinhos et l’un des vice-capitaines, Presnel Kimpembe. « Personne n'est indiscutable. La place se gagne sur le terrain. La concurrence rend les joueurs meilleurs. Si c'est à moi d'aller sur le banc, je devrais travailler plus pour convaincre l'entraîneur. La saison est longue, tout le monde doit maintenir un bon état de forme. C'est bien de faire tourner l'équipe pour maintenir une bonne fraîcheur ». Le discours est impeccable, reste maintenant à voir quel sera le niveau de Sergio Ramos à Paris, après une saison tronquée par les blessures au Real Madrid. De toute évidence, il faudra que l'ex-capitaine de la Roja retrouve son meilleur niveau pour se faire une place dans le onze de départ parisien au vu de la compétitivité de l'effectif à son poste.