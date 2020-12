PSG : Sergio Ramos utilise Paris, le Real en ébullition

Dans : PSG.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé son bail en faveur du Real Madrid.

Au cœur du mois de novembre, la prolongation de Sergio Ramos semblait pourtant en très bonne voie. En Espagne, un accord était annoncé comme imminent entre l’international espagnol et Florentino Pérez. A la surprise générale, cette prolongation n’a finalement pas été officialisée par le club merengue, ce qui signifie que les discussions se poursuivent entre les différentes parties. Une information confirmée par Diario GOL, qui fait clairement savoir que Sergio Ramos ne souhaite faire aucun cadeau financier au Real Madrid du haut de ses 34 ans.

A en croire les informations du média espagnol, Sergio Ramos s’appuie notamment sur une proposition chiffrée du Paris Saint-Germain pour faire plier le Real Madrid. Très intéressé par la perspective de récupérer Sergio Ramos pour zéro euro, le club de la capitale aurait proposé au capitaine du Real Madrid un salaire vertigineux estimé à environ 15 ME. Une somme colossale que Florentino Pérez n’a pas encore proposé à Sergio Ramos, le président du Real Madrid ne perdant pas à l’esprit qu’il souhaite également investir pour recruter Kylian Mbappé ou Erling Haaland lors du prochain mercato estival. Reste maintenant à voir si la stratégie du clan de Sergio Ramos, qui utilise clairement la proposition du PSG pour faire plier le Real Madrid, fonctionnera comme prévu. Si ce n’est pas le cas, le défenseur de l’Espagne pourrait prendre la brutale décision de quitter son club formateur et de rallier la capitale française. Un scénario qui fait évidemment rêver les supporters du PSG, dans la mesure où une défense composée de Marquinhos et de Sergio Ramos, avec Kimpembe dans la boucle, serait indiscutablement l'une des plus solides du continent.