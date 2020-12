PSG : Pochettino veut Sergio Ramos comme cadeau du Qatar

Dans : PSG.

Dans l'attente de l'officialisation de sa venue sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino veut apporter du sang neuf dans son effectif. Sergio Ramos serait sur sa liste.

Le séisme provoqué par la décision du Qatar de limoger Thomas Tuchel et de le remplacer par Mauricio Pochettino a provoqué un séisme en France, mais également en Espagne. Car de l’autre côté des Pyrénées, on est persuadé que ce choix stratégique du Paris Saint-Germain aura des effets sur le marché des transferts, y compris dès celui d’hiver qui débute dans moins d’une semaine. Lionel Messi, Kylian Mbappé, les noms se succèdent comme étant possiblement concernés par l’événement intervenu le 24 décembre au PSG. Et ce lundi, la presse espagnole ajoute un nouveau nom au jeu des chaises musicales déclenché la semaine passée lorsque Leonardo a annoncé à Thomas Tuchel qu’il était viré. En effet, pour renforcer son effectif, Mauricio Pochettino a déjà ciblé plusieurs joueurs et non des moindres.

Sergio Ramos, exigence de Pochettino au PSG ?

Les journalistes du site Todofichajes affirment en effet que le nouvel entraîneur argentin du Paris Saint-Germain a réclamé de l’Emir du Qatar qu’une offre conséquente soit faite à Sergio Ramos afin que ce dernier quitte le Real Madrid pour rejoindre le club de la capitale française. L’international espagnol n’a toujours pas prolongé avec l’équipe de Zinedine Zidane et forcément cela cache quelque chose affirme le média espagnol. « Le PSG est prêt à mettre un chèque en blanc sur la table, ce qui ruinera les plans du Real Madrid concernant Sergio Ramos », explique le média, qui ajoute que Mauricio Pochettino aurait fait de cette opération une de ses exigences avant de s'engager avec Paris. C'est donc avec le feu vert de Doha que Leonardo aurait lancé cette opération spectaculaire entre le Real Madrid et le PSG.