PSG : Sergio Ramos ? Thiago Silva n'est même pas Ricardo

Dans : PSG.

Thiago Silva, dont le départ après le Final 8 de la Ligue des Champions est plus que probable, fait beaucoup parler au Paris Saint-Germain.

Et pour cause, Thomas Tuchel aimerait conserver son capitaine une saison supplémentaire tandis que Leonardo a fermé la porte à une prolongation du Brésilien de 35 ans. De son côté, Thiago Silva souhaite évidemment prolonger, mais semble s’être fait à l’idée que le club souhaitait tourner une page longue de huit ans. Pour Alain Roche, ancien défenseur du PSG, il est évident que Thiago Silva restera comme l’un des plus grands défenseurs de l’histoire du club francilien. Néanmoins, le consultant de Canal + estime qu’il manque une chose essentielle à Thiago Silva : un leadership que les plus grands défenseurs de la planète comme Sergio Ramos ou Virgil Van Dijk ont naturellement.

« Son surnom de O Monstro n’a rien d’usurpé car c’est un défenseur monstrueux. Mais son image est brouillée. Tout le monde n’est pas Ramos ou Van Dijk. Thiago Silva n’a pas ce charisme, ce leadership qu’avait Ricardo. C’est une question de tempérament, de personnalité. Et il se dit qu’il ne l’a pas non plus dans le vestiaire. C’est sa faille et, malgré lui, il incarne ce ‘gap’ qui a manqué au PSG ces dernières années, une équipe pleine de talent mais qui ne bascule pas du bon côté » a détaillé Alain Roche sur France Football. C’est peut-être également pour cette raison que Leonardo a pris la lourde et délicate décision de ne pas offrir de prolongation de contrat à Thiago Silva. Plus que jamais, l’heure de Presnel Kimpembe est venu au Paris Saint-Germain afin d’épauler l’indiscutable et l’irréprochable Marquinhos.