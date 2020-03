PSG : Sergio Ramos tape à la porte d'Al-Khelaïfi au mercato

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur central pour la saison prochaine, le PSG voit Sergio Ramos taper à sa porte après des négociations houleuses avec le Real Madrid.

A l’approche du grand match en Espagne, le Real Madrid est face à une situation qui s’est compliquée en quelques matchs. Coupe du Roi, Ligue des Champions et Liga, les Madrilènes ont baissé de pied au mauvais moment et une nouvelle déconvenue face au FC Barcelone ce dimanche soir emmènerait la Maison Blanche dans la crise. Mais chacun ses problèmes, et Sergio Ramos, sévèrement exclu contre Manchester City dans la semaine, s’inquiète pour son avenir. A bientôt 34 ans, le défenseur central est un ténor de l’équipe, avec le brassard de capitaine et le meilleur salaire du club en compagnie de Gareth Bale : 14 ME par an. Mais son contrat expire en juin 2021, et le champion du monde 2010 a envie d’être tranquille pour son avenir. Résultat, s’il accepte l’idée de ne pas augmenter son salaire, Sergio Ramos entend bien signer pour deux années de plus, ce qui l’emmènerait jusqu’en juin 2023.

Un « risque » que Florentino Pérez refuse de prendre. Et selon Diario Gol, le ton est monté au point que le capitaine du Real Madrid soit allé voir ailleurs. Le journal espagnol affirme que le PSG a répondu favorablement aux demandes de l’ancien du FC Séville, en lui proposant un salaire similaire mais sur deux ans. De quoi ravir l'Espagnol. Reste à savoir si ces discussions entre le clan Ramos et le Paris SG sont bien sérieuses. La dernière fois que l’international espagnol avait voulu négocier une prolongation de contrat, il avait agité devant le nez de ses dirigeants une offre folle venue de Chine, pour leur faire comprendre qu’il pouvait vraiment partir. Mais cette fois-ci, le Real Madrid ne semble pas vraiment réceptif au chantage, et le PSG pourrait en profiter pour récupérer un ténor européen à ce poste, à l’heure où Thiago Silva commence déjà à préparer ses valises.