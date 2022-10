PSG : Sergio Ramos se prend une claque par Luis Campos

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne compte pas sur Sergio Ramos pour aller plus loin que cette saison. Malgré un regain de forme, le défenseur espagnol n'a pas convaincu Luis Campos, qui veut recruter plus jeune à son poste.

L’été prochain sera chaud au Paris Saint-Germain, et on ne parle pas de réchauffement climatique ou de char à voile. Le club de la capitale va devoir gérer comme à son habitude plusieurs dossiers importants, comme l’éventuelle prolongation de contrat de Lionel Messi. Une option existe pour une troisième année, mais elle n’est utilisable que par l’Argentin. Les regards se tournent aussi vers Kylian Mbappé, qui a fini par éteindre la semaine dernière la polémique sur son avenir qui se situerait loin de Paris. Un troisième élément jouera gros puisque, comme Messi, il sera en fin de contrat. Il s’agit de Sergio Ramos, qui a beaucoup déçu lors de sa première saison au PSG avec un temps de présence très important à l’infirmerie. Mais en 2022-2023, l’Espagnol répond présent et a trouvé sa place dans la défense à trois centraux.

Néanmoins, la suite devrait être moins drôle pour l’ancien du Real Madrid. En effet, même s’il est irréprochable sur son attitude avec le PSG, Sergio Ramos avait mis le turbo lors de la pré-saison dans le but de revenir dans les petits papiers de Luis Enrique pour la Coupe du monde. Non sélectionné lors de la dernière trêve, il a de grandes chances de faire l’impasse sur le rendez-vous du Qatar, sauf forfait à ce poste au sein de la Roja. Un coup dur qui n’est pas le seul, puisque Luis Campos cherche activement un défenseur central pour cet hiver, et un autre pour l’été prochain.

Un départ en douceur pour Sergio Ramos au PSG

Selon la presse espagnole, le PSG n’a pas l’intention de lui proposer un nouveau contrat, et entend rajeunir ce secteur avec un joueur prometteur, comme Rafa Marin du Real Madrid. En tout cas, El Nacional confirme que le niveau de performance de Sergio Ramos n’est pas considéré comme suffisant pour lui faire gagner un nouveau contrat. Rien n’a été officialisé bien évidemment, surtout qu’une saison peut encore être longue. La possibilité de voir l’Espagnol monter en puissance et aider enfin le PSG dans les matchs couperets de Ligue des Champions pourrait compter, mais à Paris et chez Luis Campos, la tendance reste tout de même à se préparer en douceur de l’international espagnol en fin de saison.