PSG : Sergio Ramos out, c'est sans fin !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Première recrue d’envergure du mercato estival au PSG, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs.

Plombé par les blessures musculaires la saison dernière avec le Real Madrid, l’international espagnol n’a toujours pas lancé sa carrière au Paris Saint-Germain. Et sa grande première, ce ne devrait pas être pour ce week-end. En effet, le journal L’Equipe dévoile dans ses colonnes que Sergio Ramos devrait être forfait pour le déplacement à Rennes ce dimanche à 13 heures dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. L’espoir était pourtant de mise pour ce week-end, car le staff médical du Paris SG était confiant il y a encore quelques jours. Après une concertation avec Sergio Ramos, il a finalement été décidé que l’Espagnol retrouverait le groupe en compétition après la trêve internationale.

Une indisponibilité qui semble sans fin

Sa grande première sous les couleurs du Paris Saint-Germain pourrait donc être le 15 octobre prochain au Parc des Princes face à Angers, trois jours avant un choc de Ligue des Champions face à Leipzig et une semaine avant le Classico contre l’Olympique de Marseille à l’Orange Vélodrome. Chez les supporters ainsi que les observateurs, l’impatience commence logiquement à gagner du terrain en ce qui concerne Sergio Ramos, que l’on pense toujours plus proche d’un retour avant finalement de faire l’impasse pour ne pas prendre de risque avec ses blessures musculaires. Pour l’heure, il est clair que la signature de l’Espagnol en provenance du Real Madrid est la plus grosse déception du mercato, en comparaison avec le rendement de joueurs tels que Hakimi ou Nuno Mendes par exemple. Au rayon des déceptions, Georginio Wijnaldum apparaît également en bonne position. La preuve, il n’était pas titulaire contre Manchester City, choc pour lequel Ander Herrera lui a été préféré par Mauricio Pochettino. Assurément, les recrues clinquantes du Paris SG vont devoir élever leur niveau dans les prochaines semaines…