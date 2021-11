PSG : Sergio Ramos est déjà le patron à Paris

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Pour son premier match sous le maillot du Paris Saint-Germain, ce dimanche après-midi face à l’AS Saint-Etienne (3-1), Sergio Ramos a rassuré tout le monde.

Sergio Ramos est le seul joueur de l’effectif parisien à ne jamais avoir perdu avec le club de la capitale. En même temps, le défenseur de 35 ans n’a joué qu’un seul match avec Paris, avec cette victoire contre l’ASSE. Lors de cette rencontre dans le Forez, l’ancien capitaine du Real Madrid a marqué de nombreux points auprès des suiveurs parisiens. Titularisé dans l’axe gauche de la charnière centrale du 4-2-3-1 de Mauricio Pochettino, Ramos n’a pas fait tâche à côté de Marquinhos, même si ce dernier a été brillant avec un doublé et des interventions défensives toujours aussi tranchantes. Mais Ramos n’a pas été en reste non plus.

🎙️ @SergioRamos : « C'est une sensation unique » ❤️💙



Retrouvez également les réactions d'@IGanaGueye et Mauricio Pochettino après #ASSEPSG. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 28, 2021

Pour sa première sortie officielle depuis le mois de mai, en raison d’une longue blessure au mollet, l'Espagnol a directement affiché un visage de patron. En jambes pendant plus de 90 minutes, il a donné des consignes à ses coéquipiers tout en mettant parfois la pression sur l’arbitre. Lors de ce ASSE-PSG, Ramos a aussi montré beaucoup de vice, notamment lors d’un coup d’épaule sur Khazri à l’heure de jeu. Une intervention plus que limite qui ne lui a même pas valu un avertissement alors que le défenseur était loin du ballon… Impérial dans le jeu de tête et précieux à la relance, Ramos n’a pas non plus hésité à monter dans la surface en fin de match pour finir sa première rencontre en beauté. Sans réussite cette fois, mais en tout cas, il a apprécié ses grands débuts avec le PSG, qui l’a recruté libre l’été dernier pour toutes ses qualités.

« Je me sens bien sur le terrain avec mes coéquipiers »

« C'est une sensation unique. Je suis très heureux et satisfait. C'est un jour très spécial pour moi après avoir passé autant de temps sans jouer. C'est important pour moi d'avoir contribué à aider l'équipe, d'être ici avec le groupe et d'avoir joué 90 minutes. On a fait une bonne performance, on a remporté les trois points et on repart avec la victoire. On doit poursuivre sur cette voie et continuer à travailler. Je me sens bien sur le terrain avec mes coéquipiers. Tout s'est bien passé dans ce premier match, avec le temps on va apprendre à se connaître encore davantage et cela va nous donner encore plus de force sur le terrain. La première période a été très disputée au niveau de la possession. Après l'expulsion du Stéphanois, on a eu plus le contrôle sur le jeu, on s'est procuré plus d'occasions. Tout cela fait que nous sommes allés chercher un très bon résultat et nous repartons avec la victoire », a lancé, sur PSG TV, Ramos, qui espère continuer sur sa lancée dans les semaines à venir, quitte à relancer le débat autour d’une défense à trois avec Marquinhos et Kimpembe.