PSG ‍: Sergio Ramos applaudit le gros coup de Luis Campos

Le PSG a décidé de mettre le paquet pour récupérer Marco Asensio du Real Madrid. Les "Madrilènes" du vestiaires adorent cette future arrivée. Cela donne même encore plus envie à Sergio Ramos de rester.

Italie, Portugal, Espagne, c’est vers le sud que Luis Campos se dirige quand il s’agit de faire son mercato. Le directeur sportif du PSG va encore le prouver cet été, cela ne fait guère de doute. Milan Skriniar va arriver en provenance de l’Inter Milan après la finale de la Ligue des Champions, et Marco Asensio ne devrait pas tarder à suivre. La signature de l’attaquant espagnol va apporter de la profondeur de banc, ce qui a manqué au PSG cette saison quand Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar étaient absents. Le joueur arrive donc libre du Real Madrid, et même si son salaire sera copieux, la prise de risque est limitée pour un élément de 27 ans qui sort de l’une des meilleures saisons de sa carrière.

Sergio Ramos demande une année de plus

Ce choix a en tout cas le don de redonner le sourire aux « Madrilènes » du vestiaire, puisque Don Balon affirme que, dans les communications entre les joueurs, y compris les messages échangés, Sergio Ramos et Keylor Navas se félicitent ouvertement d’une telle arrivée. Le défenseur et le gardien de but ne sont pas du tout certains d’être toujours dans le vestiaire l’an prochain, mais ils applaudissent en tout cas l’initiative de Luis Campos, qui est allé chercher un attaquant habitué à gagner des trophées, et qui était suivi par Aston Villa, Arsenal et le Milan AC notamment. De quoi renforcer également la volonté de Sergio Ramos de continuer encore une saison au Paris SG. Selon le média espagnol, c’est plus que jamais la volonté du défenseur de continuer avant de partir de la France en 2024. Après une saison correcte sur le plan personnel, le champion du monde 2010 a bien l’intention de continuer à apporter son expérience et d’enfin remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. Une possibilité que le Paris SG envisage de lui octroyer, même s’il y aura un gros effort à effectuer sur le salaire, ce qui pourrait être le nerf de la guerre.