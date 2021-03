PSG : Sergio Ramos à Paris, un avantage décisif !

Dans : PSG.

Très intéressé par David Alaba, le PSG n’a plus aucun espoir de recruter le défenseur du Bayern Munich et se concentre désormais pleinement sur le dossier Sergio Ramos.

Expérimenté mais pas trop vieux, rapide, polyvalent et libre, David Alaba cochait toutes les cases aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo au PSG dans l’optique du mercato estival. Finalement, l’international autrichien du Bayern Munich ne devrait pas rejoindre Paris, malgré une offre démentielle soumise par le PSG au cours des dernières semaines. Comme indiqué par la presse allemande, David Alaba devrait rejoindre la Liga, où le Real Madrid et Barcelone sont à la lutte. Afin de se consoler, le Paris SG a toutefois un très gros dossier sous le coude, celui d’un certain Sergio Ramos. A l’instar de David Alaba, le capitaine du Real Madrid sera en fin de contrat le 30 juin. Mais au contraire de l’Autrichien, Sergio Ramos n’a pas encore publiquement confirmé son départ. Cela n’empêche pas le PSG d’être très actif selon Todo Fichajes.

Le PSG en avance sur la Juve et Manchester

Le média espagnol annonce que Leonardo travaille sur le dossier Sergio Ramos depuis de longs mois, et que ses efforts pourraient bien s’avérer payants. En effet, un accord de principe aurait déjà été trouvé entre le Paris Saint-Germain et René Ramos, l’agent et le frère de la star du Real Madrid. Les chiffres de cet accord n’ont pas été dévoilés, mais il permettrait au PSG de s’assurer les services de Sergio Ramos la saison prochaine… uniquement en cas de départ du Real Madrid. Pour faire simple, le média dévoile que le Paris SG devrait être la destination de Sergio Ramos en cas de départ de la capitale espagnole, mais qu’une prolongation chez les Merengue n’est pas encore exclue. Les négociations se poursuivent entre Sergio Ramos et Florentino Pérez, mais n’ont pas encore abouti à un accord. Grâce à son acharnement et son travail, Leonardo a au moins obtenu la priorité du clan Sergio Ramos au profit de Manchester United ou encore de la Juventus Turin dans le cas où l’Espagnol ferait ses valises. C’est déjà un grand pas, mais cela ne garantie pas la présence de Sergio Ramos à Paris la saison prochaine. Pas encore.