PSG : Alaba à Paris cet été, fin des espoirs !

Dans : PSG.

En fin de contrat et courtisé par Leonardo, David Alaba est bien plus proche du Real Madrid que du Paris Saint-Germain.

La fin du feuilleton David Alaba ? Courtisé par la Juventus Turin, Manchester City, Barcelone ou encore le PSG, l’international autrichien du Bayern Munich est tout proche du Real Madrid. A en croire les informations obtenues par le média ABC, un accord de principe a été trouvé entre David Alaba et le Real dans l’optique de la saison prochaine. Très discret depuis deux ans sur le marché des transferts, le club merengue aurait accepté de payer une prime à la signature colossale à David Alaba afin de s’octroyer ses services. Le média parle d’une somme avoisinant les 20 ME pour l’international autrichien, libre de tout contrat au 30 juin et qui a d’ores et déjà annoncé publiquement son départ du Bayern Munich au début de l’été.

Latéral gauche de formation, David Alaba évolue en défense centrale depuis plusieurs mois au Bayern Munich. Quid de son futur poste au Real Madrid ? L’évidence serait évidemment de poursuivre en défense centrale, où Sergio Ramos pourrait laisser la place libre, l’Espagnol étant en fin de contrat et n’ayant toujours pas prolongé. On se souvient en revanche que selon certaines indiscrétions, David Alaba aurait exigé que son futur club lui garantisse de jouer au milieu de terrain la saison prochaine. Une requête qui n’avait pas dérangé le Paris SG, qui compte déjà Marquinhos et Presnel Kimpembe en défense centrale. La chanson n’est pas vraiment la même au Real Madrid, où Zinedine Zidane peut s’appuyer sur Luka Modric, Casemiro, Federico Valverde ou encore Toni Kroos dans l’entrejeu. Quoi qu’il en soit, que ce soit pour jouer en défense ou au milieu de terrain, le Real Madrid frapperait un énorme coup sur le marché des transferts en recrutant David Alaba.