PSG : Sergio Ramos à Paris, le Real Madrid crie à l'intox

Dans : PSG.

En fin de contrat en fin de saison, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid.

À Madrid depuis son transfert en provenance de Séville en 2005, Sergio Ramos a tout gagné. Plus de 650 matchs, 100 buts, 4 Ligue des Champions, 5 Liga... Le défenseur s'est imposé comme l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club. Capitaine incontesté et respecté, il est le vrai leader du vestiaire du Real. Pourtant, l'international espagnol n'a toujours pas prolongé son contrat qui arrive à son terme à la fin de la saison. Il n'en fallait pas plus pour attiser les premières rumeurs. Selon l'émission El Chiringuito, le PSG serait prêt à tout pour le recruter lui ainsi que Lionel Messi, pour frapper un grand coup sur le marché des transferts. Cependant, pour Edu Pidal, journaliste de la Onda Cero et toujours bien informé sur le club, les dirigeants du Real sont confiants.

« Si Sergio veut continuer à Madrid, il n’y aura aucun problème. Il sait que pour le Real, le prolonger de deux années supplémentaires n’est pas un problème. Et le Real sait que c’est ce que le joueur veut. Mais Sergio veut que la baisse des salaires liées à la crise sanitaire ne s’applique pas directement à son contrat. Le Real est convaincu qu’aucun autre grand club ne pourra lui offrir de meilleures conditions que celles qu’il est disposé à mettre sur la table. La prolongation de Ramos dépend plus du joueur que du club » a déclaré le journaliste lors de l'émission El Transitor. La prolongation de Sergio Ramos avec le Real ne serait donc qu'une question de temps. À l'image de ce qu'il avait fait avec Manchester United en 2015, l'Espagnol s'est sans doute servi de l'intérêt du PSG pour améliorer encore un peu plus son contrat avec Madrid.