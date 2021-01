PSG : Sergio Ramos à Paris, le Real lui envoie un missile

Dans : PSG.

Dans la dernière ligne droite de son contrat, Sergio Ramos fait habilement jouer la concurrence pour obtenir le meilleur deal possible.

Beaucoup soupçonnent le défenseur central déjà légendaire du Real Madrid de faire monter la sauce avec le PSG afin de prolonger encore une fois en grandes pompes avec la formation espagnole. Surtout que les rumeurs courent sur un deal XXL avec le Paris SG, qui assommerait les espoirs du Real de suivre. Toutefois, la prudence est de mise, sachant que le club tricolore est surtout préoccupé par l’idée de prolonger ses stars que sont Kylian Mbappé et Neymar, et pourquoi pas tenter l’incroyable coup de faire signer Lionel Messi. Résultat, Florentino Pérez, président de la Maison Blanche, a bien décidé de ne pas se laisser mener par le bout du nez, surtout en cette situation de crise sanitaire et économique. La surenchère, cela ne marchera pas avec le patron des Merengue, et il en serait parfaitement conscient.

Selon des indiscrétions obtenues par El Pais, Florentino Pérez aurait confié deux choses bien claires à son entourage au sujet de Sergio Ramos. D’une part, il ne croit pas une seule seconde à une offre qui approcherait les 15 ME de salaire par an de la part du PSG, estimant assez logiquement que Nasser Al-Khelaïfi avait des finances limitées, et d’autres objectifs plus importants que le recrutement d’un défenseur central. D’autre part, il serait prêt à jouer au plus malin et à annoncer à Sergio Ramos qu’il serait remplacé s’il venait à partir, et donc que le Real Madrid ne jouera pas le jeu de la surenchère pour le garder à tout prix. Un bon de sortie à peine voilé, qui laisse entendre que le bras de fer est lancé pour quelques mois désormais.