PSG : 45 ME offerts à Sergio Ramos, le Qatar dégaine

Dans : PSG.

Depuis de longues semaines, les rumeurs persistent en Espagne au sujet d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour Sergio Ramos.

Devant la persistance de certaines rumeurs de transfert, le clan de Sergio Ramos était monté au créneau afin de démentir des contacts avec le Paris Saint-Germain ou encore avec Manchester City. En fin de contrat au Real Madrid à la fin de la saison, l’international espagnol de 34 ans n’a toujours pas prolongé. Et malgré les démentis de son entourage, il semblerait que Sergio Ramos soit bien en contacts avec plusieurs clubs européens dans l’optique de la saison prochaine. Un scénario confirmé par l’émission El Transistor, qui a lâché une véritable bombe en ce début de semaine. Et sans surprise, cela concerne le Paris Saint-Germain, qui aurait dégainé une proposition concrète à l'attention de Sergio Ramos.

Malgré une crise financière plus violente que jamais, le champion de France en titre aurait offert à Sergio Ramos un contrat de trois années avec un salaire de 15 ME par an soit la coquette somme de 45 ME sur 36 mois. Le média, qui croit en la véracité de son information, précise par ailleurs qu’il n’y a absolument aucune chance pour que le Real Madrid s’aligne sur une telle proposition. Bien que désireux de prolonger son capitaine, Florentino Pérez ne fera pas sauter la banque en offrant un tel salaire à un joueur de 34 ans lors du prochain mercato. Une position d’autant plus raisonnable que le président du Real Madrid rêve de frapper un gros coup l’été prochain avec Erling Haaland (Borussia Dortmund) ou Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) en attaque, deux joueurs valorisés à plus de 100 ME. Reste maintenant à voir si cette information colossale trouvera une confirmation en France, et si Sergio Ramos a réellement une chance d’atterrir à Paris…