PSG : Sergio Ramos à Paris, le PSG dit non !

Si les médias espagnols évoquent une offre du PSG pour Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain a balayé la rumeur.

Alors que Sergio Ramos et Florentino Pérez devaient s'exprimer dans les médias concernant l'avenir du défenseur du Real Madrid, les deux hommes ont finalement annulé leur rendez-vous. Il n'en fallait pas plus pour affoler la presse espagnole, alors que le capitaine madrilène arrive en fin de contrat en juin prochain. D'après AS, le PSG se serait positionné et aurait offert un bail de 3 saisons à l'Espagnol, assortie d'un salaire de 20 millions d'euros par an, soit 8 de plus que ce qu'il touche actuellement. Cependant, selon Le Parisien, qui cite une source internet au club de la capitale, le Paris Saint-Germain n'a fait aucune offre au clan Ramos.

Alors que le PSG est depuis de nombreuses saisons à la recherche d'un leader tel que Sergio Ramos, cette rumeur a affolé les supporters parisiens. Seulement voilà, le club champion de France n'a formulé aucune offre et il serait très étonnant de le voir en faire une. En effet, la conjoncture actuelle bloque les finances du club et réduit les possibilités pour Leonardo. De plus, le club s'est séparé de Thiago Silva (36 ans) pour se projeter vers l'avenir avec Marquinhos et Kimpembe, il paraîtrait très surprenant que le club tourne le dos à cette stratégie en offrant un salaire mirobolant à un joueur qui aura 35 ans en mars prochain. Actuellement en pleine négociations avec le Real Madrid pour prolonger, Sergio Ramos pourrait bien en réalité utiliser ces rumeurs pour faire pression sur Florentino Pérez afin d'obtenir un meilleur contrat. Mais du côté du Paris Saint-Germain, on ne veut pas se mêler de cette histoire.