PSG : Sergio Ramos à Paris, ça cache une surprise

Dans : PSG.

Le PSG a réalisé un très gros coup sur le marché des transferts avec la signature de Sergio Ramos en provenance du Real Madrid.

Malheureusement, les supporters du Paris SG n’ont pas encore eu l’occasion de voir l’ancien capitaine de la Roja à l’œuvre. Gêné au mollet, Sergio Ramos a déclaré forfait pour le match amical de mardi soir face au FC Séville et ne devrait pas non plus jouer le Trophée des Champions contre Lille dans quatre jours. Globalement, son arrivée réjouit tout de même les supporters parisiens, qui ne boudent pas leur plaisir de voir un tel champion dans leur équipe. Néanmoins, certains observateurs se posent des questions sur l’intérêt de la signature de Sergio Ramos au PSG. C’est notamment le cas de Denis Balbir, qui a expliqué sur But que sportivement, il ne voyait pas réellement pourquoi Paris avait été cherché Sergio Ramos. Sauf si son arrivée cache une surprise… Cristiano Ronaldo, par exemple.

« Je pense que Sergio Ramos peut-être un coup pour attirer un joueur comme Cristiano Ronaldo par exemple. Le PSG a déjà tenté des coups par le passé avec Buffon et Beckham, même si Ramos est sans aucun doute plus en forme qu’eux. Mais quand on voit la charnière Kimpembe-Marquinhos, on peut légitimement se poser des questions. J’ai du mal à comprendre l’intérêt, contrairement à Donnarumma » a lancé le journaliste avant d’embrayer sur le gardien italien. « À la vue de son âge, de sa marge de progression et de son poste particulier, l’Italien est un super coup. Certes, Keylor Navas a été excellent en Ligue des Champions, mais le Paris Saint-Germain se protège pour des années alors qu’ils ont été critiqués pour la qualité de leur gardien par le passé. C’est un poste clef, et il est désormais assuré pour de longues années ». Quoi qu’il en soit, le mercato parisien fait rêver sur le papier avec Ramos et Donnarumma donc mais également Wijnaldum et Hakimi.