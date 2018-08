PSG : Sébastien Tarrago est largué devant le mercato du PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le mercato ferme ses portes dans un peu plus de 48 heures et les supporters parisiens sont forcément inquiets, alors que Paris n’a toujours pas remplacé Thiago Motta et Yuri Berchiche. Une inquiétude partagée par Sébastien Tarrago, pour qui il n’est « pas normal » que deux départs de joueurs titulaires la saison dernière n’aient pas encore été compensés. Même si le journaliste de L’Equipe n’oublie pas que le fair-play financier ne facilite pas la tâche du PSG dans ce mercato estival…

« Le PSG est très embêté par le fair-play financier c’est une évidence. Mais c’est quand même surprenant de se retrouver dans cette situation à trois jours de la fin du mercato. Il y a des choses qui ont été bien faites comme certaines grosses ventes. Mais franchement, dans la gestion du club, se retrouver avec un milieu défensif et un défenseur gauche en moins dans votre effectif alors que vous êtes le Paris Saint-Germain… On ne voit pas cela dans beaucoup de clubs ! » a-t-il déclaré sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe. Concernant le défenseur gauche, Paris pourrait annoncer dans les prochaines heures la signature de Juan Bernat en provenance du Bayern. Au milieu de terrain, le nom de Sergej Milinkovic-Savic revient avec insistance ces dernières heures. Mais c’est encore le grand flou !