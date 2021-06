PSG : Sarabia vers le Champions Project de Liga

Dans : PSG.

Loin de faire l’unanimité au sein du Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia pourrait bien retourner en Espagne lors de ce mercato estival.

Sous les ordres de Mauricio Pochettino, l'international espagnol n’a ramassé que les miettes. Avec 1 700 minutes de temps de jeu réparties sur 37 matchs cette saison, l’ailier n’a pas vraiment eu un rôle central au PSG. Par conséquent, et alors que le prochain exercice s’annonce aussi compliqué, voire plus si Leonardo recrute à son poste, Sarabia pourrait faire ses valises au cours des prochaines semaines. Et selon les informations d’Anton Meana, Villarreal a notamment coché le nom du joueur de 29 ans. « En Espagne, on parle de l'intérêt de Villarreal pour Pablo Sarabia. L'agent du footballeur a rencontré cette semaine les dirigeants espagnols. Emery pense à lui pour son projet Champions », explique le journaliste de la Cadena SER.

Sarabia à Villarreal pour rejoindre Emery ?

Une rumeur loin d’être étonnante puisque Sarabia a laissé de bons souvenirs en Liga, où il a notamment brillé au FC Séville. En Andalousie, il n’a fait que croiser Emery, qui a quitté le banc de Séville en 2016 pour rejoindre celui du PSG, juste avant que Sarabia n’arrive en provenance de Getafe. Mais la collaboration Sarabia - Emery pourrait donc se faire au sein du sous-marin jaune. Sous contrat jusqu’en 2024 à Paris, l’Espagne serait tenté à l’idée de retourner dans son pays, d’autant plus que Villarreal jouera la Ligue des Champions. D’ailleurs, cette piste ne sera probablement pas la seule pour Sarabia, qui avait aussi été annoncé du côté de l’Atlético Madrid ou de la Real Sociedad en mai dernier. En tout cas, avec le membre de la Roja, Leonardo va peut-être ramener un bon chèque au Parc des Princes. Surtout si le milieu offensif du PSG arrive à se montrer à l’Euro 2021.