PSG : Sarabia valide le style Pochettino

Après un premier match décevant contre l'ASSE, le PSG version Pochettino a montré un bien meilleur visage contre Brest.

Pour le premier match de l'entraîneur Argentin, les Parisiens avaient été tenus en échec à Saint-Etienne (1-1) après un match très moyen. Après quelques jours de plus pour assimiler la nouvelle méthode, les joueurs ont été bien plus convaincants face à Brest. Grâce à des buts de Kean, Icardi et Sarabia, le PSG s'est facilement imposé 3-0 face à des Bretons impuissants. Malgré tout, le résultat nul de l'OL à Rennes place le club de la capitale à la deuxième place du classement à la mi-championnat. Interrogé à la sortie du match, Pablo Sarabia est revenu sur le style Pochettino.

« Oui, je pense que c’était un match très important pour l’équipe. Pour notre confiance et bien travailler avec le nouveau coach. C’est très important en vue de notre prochain match. Il veut que l’on ait beaucoup le ballon. Qu’on change beaucoup d’un côté à l’autre pour essayer de créer du danger pour nos adversaires. Il y a beaucoup de pressing, très haut. C’est très important de capter toutes les idées du coach pour essayer de faire le meilleur possible. Il y a des choses qui restent les mêmes mais évidemment, beaucoup de choses sont également très différentes. On doit travailler puisqu’il y a beaucoup de nouvelles choses. On va essayer de faire le maximum » a déclaré le dernier buteur parisien du match. Prochain test pour Pochettino et le PSG mercredi prochain lors du Trophées des Champions face à l'OM. Un match capital pour les supporters parisiens, où les joueurs et le nouvel entraîneur seront attendus au tournant.