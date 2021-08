PSG : Sarabia sur le marché, deux clubs hésitent

Dans : PSG.

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia aurait accepté l’idée d’un départ. Ses agents l’ont proposé à deux clubs, qui réfléchissent à cette option.

Après son marché des transferts estival de folie, le PSG cherche à dégraisser, notamment dans le secteur offensif. Avec désormais Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi et même pour le moment Julian Draxler et Arnaud Kalimuendo, Mauricio Pochettino a énormément d’options. Peut-être même trop. Dans ce contexte, Pablo Sarabia semble faire partie d’une liste de joueurs potentiellement transférables. Le joueur espagnol, double-buteur à l’Euro avant de se blesser, décisif lors de son entrée contre Strasbourg (4-2), a une valeur marchande intéressante. Arrivé au PSG en juin 2019 en provenance de Séville pour environ 20 ME, Pablo Sarabia pourrait bien vivre ses derniers jours à Paris avant un nouveau déménagement. Selon les informations de Nicolo Schira, ses agents lui cherchent une porte de sortie.

Séville et Milan en réflexion

Le journaliste italien confirme qu’un départ de Pablo Sarabia du PSG d’ici la fin du mercato est probable. Ses représentants l’ont proposé à Séville et à Milan. Les deux clubs réfléchissent. Arracher un joueur au PSG, sous contrat jusqu’en 2024, n’est pas une mince affaire. Et ce même si Paris est ouvert à une vente. D’autant plus que le salaire de l’international espagnol s’élève à 4 ME par an, une somme assez importante. Quoi qu’il en soit, un retour au FC Séville est donc bel et bien dans les tuyaux. Cette semaine devrait être décisive. Mais pour rappel, l’absence de Pablo Sarabia du groupe pour le déplacement à Brest n’avait rien à voir avec son avenir. Le joueur avait senti une gêne à un adducteur les jours précédant le match, précisait récemment France Bleu. Sarabia fait toujours office de joker pour Mauricio Pochettino. Pour l’instant.