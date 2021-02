PSG : Sarabia l’avoue, Paris ne peut plus prendre Nice de haut

Dans : PSG.

A trois jours de son déplacement à Barcelone en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain doit affronter l’OGC Nice ce samedi. Un match de Ligue 1 que les Parisiens auraient aimé aborder plus sereinement.

Dans des circonstances idéales, celles déjà connues par le passé, le Paris Saint-Germain aurait tranquillement préparé cette rencontre de la 25e journée de Ligue 1. Une avance confortable en tête du championnat aurait permis à Mauricio Pochettino de ménager ses cadres avant le rendez-vous important en Ligue des Champions. Et certains joueurs auraient pu tenter de gagner leur place. Seulement voilà, cette saison, l’équipe de Pablo Sarabia n’occupe que la troisième place au moment de recevoir Nice ce samedi et ne peut pas se permettre un faux pas.

« C'est un match difficile qui nous attend, comme tous les autres, a prévenu le milieu offensif sur le site officiel du PSG. Nous allons tout faire pour gagner afin de nous rapprocher de la première place. Tous les joueurs sont concentrés pour être prêts à n'importe quel moment. Il y a beaucoup de matchs et le plus important c'est d'être focus toutes les semaines pour gagner les trois points. Cette année le championnat est plus compliqué, il est très compétitif. Nous allons tout faire pour être champions à la fin de la saison. »

« Ce serait une erreur »

Alors même s’il est impossible d’oublier le Barça, les Parisiens doivent éviter d’avoir la tête ailleurs. « C'est vrai que nous pensons à Barcelone, mais je pense que ce serait une erreur de penser seulement à ce match. Le plus important pour nous maintenant c'est le match contre Nice, a insisté l’Espagnol. Nous devons gagner les trois points. Et nous penserons à Barcelone seulement après ce match. » Rappelons que le club de la capitale compte trois points de retard sur le LOSC, leader avec deux longueurs d’avance sur l’Olympique Lyonnais.