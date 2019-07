PSG : Sarabia, Herrera… Riolo constate le même problème au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Après les signatures des Espagnols Pablo Sarabia et Ander Herrera, le Paris Saint-Germain est loin d’avoir terminé son mercato.

Débarrassé de la menace du fair-play financier, le champion de France va tenter de renforcer plusieurs postes, à commencer par celui de milieu défensif. Il faut dire que ce dossier traîne depuis des années au club francilien, qui n’a jamais trouvé le successeur de Thiago Motta devant la défense. C’est donc sur ce recrutement que Daniel Riolo attend le PSG au tournant cet été.

« Herrera est un super joueur technique, il sait tout faire ce joueur. Après, il va falloir un autre milieu de terrain parce qu’il y a toujours un gros déficit dans ce secteur-là. Et puis, il n’y a toujours pas le fameux six qu’on attend depuis des années au PSG, a souligné le consultant de RMC. (…) Mais quelque soit le schéma tactique, on aura toujours le sentiment qu’il manque le six prototype tels que Fabinho, Casemiro ou Busquets. Le mec qui sait jouer au ballon et qui sait en même temps être la digue. » Autant dire que Riolo attend une pointure à Paris.