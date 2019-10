PSG : Sarabia fixe un énorme objectif à Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Ligue 1.

Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a réalisé un bon début de saison.

Sauf que le plus important et le plus dur reste à venir. Pas forcément en championnat, où la toute puissance du club de la capitale devrait s’imposer par elle-même, mais plutôt sur la scène européenne. En échec dès les huitièmes de finale de la C1 depuis plusieurs saisons maintenant, le PSG aura pour objectif de franchir enfin ce cap en 2020. Mais pour cela, que faudra-t-il faire de plus que la saison passée, toujours sous les ordres de Thomas Tuchel ? Pablo Sarabia a son avis sur la question.

« La Ligue des Champions, c’est une compétition très compliquée. Je crois que la clé pour notre équipe est d’être compétitif durant toute la saison. Le facteur fondamental est de prolonger au maximum notre compétitivité dans les matchs de championnat pour être prêts. Évidemment, nous allons essayer, mais nous connaissons la difficulté de la compétition. Il faut y aller match après match pour pouvoir rêver de la finale cette saison. Neymar et Mbappé ? C’est un énorme plaisir de partager avec ces stars les matchs et les entraînements, de pouvoir profiter et apprendre d’eux. Ils réalisent de magnifiques choses », a lancé, sur le site de la LFP, l’ancien du FC Séville, qui prend peu à peu ses aises à Paris, où il a marqué un but et délivré trois passes décisives lors des deux derniers matchs.