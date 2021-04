PSG : Sans pitié, Choupo-Moting voulait taper ses potes en finale

Dans : PSG.

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Eric Maxim Choupo-Moting va retrouver les Parisiens en quarts de finale de la Ligue des Champions. Un moment particulier pour l’attaquant du Bayern Munich.

Avec le quart de finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi, Eric Maxim Choupo-Moting a toutes les raisons de se réjouir. Même s’il regrette évidemment les absences de ses coéquipiers Robert Lewandowski et Serge Gnabry, l’attaquant arrivé au Bayern Munich l’été dernier sait qu’il a de grandes chances d’intégrer le onze de départ. Ce qui explique en partie son excitation avant les retrouvailles avec son ancien club.

« Tout le monde du football attend ce match avec impatience, a confié l’international camerounais aux médias du Bayern Munich. C’est la revanche de la finale de la Ligue des Champions et c'est un match spécial pour moi parce que j’ai joué pour l’équipe adverse pendant deux ans. Aujourd’hui, je suis à 100% un joueur du Bayern et je veux gagner ce match. » Le rendez-vous est aussi important que particulier pour Choupo-Moting, qui aurait tout de même préféré retrouver le PSG plus tard dans la compétition.

« Impatient de revoir les gars »

« C’est une histoire de dingue. Personne n’aurait pu s’attendre à ce que nous jouions l’un contre l’autre aussi tôt. Et si j’avais eu le choix, j’aurais préféré que ce soit en finale, a regretté l’ancien Parisien. Mais je suis très impatient de revoir les gars. Quelques-uns m’ont écrit : "Hey, on va se retrouver. Prépare-toi !" Pour rigoler, je leur ai dit : "Préparez-vous aussi !" » Preuve que Choupo-Moting a conservé d’excellentes relations avec certains joueurs du PSG.

« Ce sont des gars formidables et si l'on parle de leur qualité, elle est évidemment exceptionnelle, sans aucun doute. Ils ont une qualité individuelle incroyable et c'était amusant de jouer avec eux, s’est souvenu le Bavarois, qui ne donnera pas forcément de tuyaux à son équipe. Je n'ai pas besoin de donner des conseils importants. Lorsque vous jouez l'un contre l'autre à ce niveau, chacun sait exactement à quoi il fait face. » Ce qui vaut encore un peu plus pour Choupo-Moting avant son duel contre la charnière composée de Marquinhos et de Presnel Kimpembe.