PSG : Choupo-Moting craignait un coup tordu des dirigeants

Dans : PSG.

Les éléments se sont enchainés de manière déroutante ces dernières semaines autour du match entre le Bayern et le PSG, qui aura lieu ce mercredi.

Tout d’abord le tirage au sort qui a remis les deux équipes en face à face après leur finale de Ligue des Champions du mois d’août dernier. Ensuite, la blessure de Robert Lewandowski qui va très certainement provoquer la titularisation inattendue d’Eric Choupo-Moting. Ce dernier vient en effet de passer deux saisons au PSG, avec des hauts et des bas. Absent de la liste de Ligue des Champions quand tout le monde était sur le pied de guerre, le Camerounais a profité du départ d’Edinson Cavani avant la fin de la saison pour faire son retour et être même décisif avec son fameux but face à Bergame. Malgré cela, le manque de reconnaissance de la part du PSG a fini par inciter Choupo-Moting à aller voir ailleurs, alors que les dirigeants parisiens se sont réveillés tard pour prolonger quelques cadres. Pas de quoi convaincre l’attaquant, et notamment son père qui veille au grain, et craignait de belles paroles pas suivies par des actes au Paris SG.

« Avec ce qu’il a fait, il méritait d’être pris plus au sérieux. Mais on n’a pas senti davantage de reconnaissance dans la proposition du club. Rester, c’était prendre le risque d’être encore enlevé de la liste, d’entendre dire qu’il était là pour ses qualités humaines... En Allemagne, on ne le résume pas à ça. C’est la preuve, sans doute, qu’il a fait le bon choix », a souligné dans Le Parisien Just Choupo-Moting, le père et agent du Camerounais. Un discours qui n’empêche pas toute l’affection du buteur du Bayern Munich pour Paris et son passage au PSG. Mais difficile de croire que, s’il était resté dans la capitale française, même avec une cascade de blessures, Choupo-Moting aurait été considéré comme une solution viable pour débuter un quart de finale choc de la Ligue des Champions dans la peau d’un titulaire.