PSG : Sans Neymar, Herrera ne sait plus à qui donner le ballon

Privé de Neymar blessé aux adducteurs, le Paris Saint-Germain se retrouve diminué avant d’affronter le FC Barcelone en Ligue des Champions mardi. Et ce n’est pas le milieu Ander Herrera qui dira le contraire.

Le Paris Saint-Germain n’aborde plus son huitième de finale de la Ligue des Champions de la même manière. Alors qu’ils pensaient profiter de la vitesse et de la vision du jeu de Neymar pour punir la faible défense du FC Barcelone, les Parisiens voient leur secteur offensif considérablement affaibli par l’absence du Brésilien blessé. Les coéquipiers d’Ander Herrera ne pourront pas s’appuyer sur leur numéro 10 en contre-attaque. Du coup, le milieu de terrain craint de se retrouver en difficulté dans les sorties de balle.

La panique sans Neymar ?

« Nous perdons un leader naturel. Dans les moments difficiles, nous savons que nous pouvons lui donner le ballon et que quelque chose peut arriver, même lorsque l'équipe souffre, a reconnu l’Espagnol dans un entretien accordé à Sport. Dans des matchs comme contre Barcelone, dans lesquels vous n'avez pas le ballon, vous savez que vous avez Neymar pour vous donner une solution. Et puis cela fait toujours peur à l'adversaire quand il y a des joueurs de ce calibre en face. »

« Un coup au moral ? Non, nous sommes des joueurs du PSG. Nous allons préparer le match avec les armes dont nous disposons, a rassuré l’ancien joueur de Manchester United. L'année dernière, nous avons également eu des matchs sans Kylian (Mbappé) ou Ney et nous avons fait face. Ney est important, mais nous avons un bon bloc et un bon groupe de joueurs qui peuvent assumer ce rôle de leader. » De retour à un meilleur niveau, l’attaquant français sera particulièrement attendu.