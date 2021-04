PSG : Salah plutôt que Kane, le Qatar se plante

Dans : PSG.

A en croire les informations de Téléfoot, Mohamed Salah est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé au mercato.

Les noms de Lionel Messi et d’Harry Kane ont également été évoqués en interne, mais c’est bien l’attaquant égyptien de Liverpool qui a les faveurs de la direction du Paris Saint-Germain. Pur ailier, l’ancien joueur de la Roma affiche des statistiques à couper le souffle sous les ordres de Jürgen Klopp à Liverpool depuis plusieurs saisons. Cela étant, Bixente Lizarazu ne privilégierait pas la piste Mohamed Salah au Paris Saint-Germain. Au micro de TF1, l’ancien défenseur de l’Equipe de France et du Bayern Munich a fait savoir qu’il foncerait avant tout sur Harry Kane, notamment car le départ de Mauro Icardi, en partance vers la Série A, ne fait guère de doutes.

« Je ferais tout pour garder Mbappé. Après, s’il doit partir et qu’Icardi part, évidemment qu’Harry Kane serait un super renfort pour le PSG. S’il n’y a plus Icardi, il faut un profil d’avant-centre qui soit à la fois buteur et à la fois joueur comme Lewandowski peut le faire au Bayern Munich » estime Bixente Lizarazu, qui juge indispensable la présence d’un véritable numéro neuf au Paris Saint-Germain. Cet attaquant en question pourrait également être Moise Kean, prêté cette saison par Everton et encore buteur contre Strasbourg ce week-end. Problème : l’international italien a été prêté sans option d’achat et il ne sera pas simple de le conserver. Carlo Ancelotti, l’entraîneur des Toffees, aimerait compter sur lui la saison prochaine. Et si Moise Kean faisait le choix de partir, alors Everton devrait se montrer très gourmand au vu de la saison réalisée par l’attaquant du PSG dans la capitale française. Quoi qu’il en soit, et peu importe les choix effectués par Leonardo, il sera très onéreux pour Paris de se renforcer en attaque…