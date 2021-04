PSG : Salah après Mbappé, Paris pense à tout

Dans : PSG.

D'après les informations de Téléfoot, Mohamed Salah serait la priorité numéro 1 du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé à l'intersaison.

En très grande forme avec le PSG, Kylian Mbappé ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Courtisé avec insistance par le Real Madrid de Zinédine Zidane, l'attaquant sera en fin de contrat en juin 2022. À l'heure actuelle, aucune tendance ne se dégage réellement, même si certains journalistes affirment qu'une prolongation à Paris serait l'option privilégiée par le Français. D'après Téléfoot, si l'incertitude plane encore autour de l'avenir de Mbappé, c'est tout simplement car le joueur souhaite se concentrer à 100% sur la fin de saison avec le PSG.

« Mbappé n’a pris aucune décision pour le moment, pour la simple et bonne raison qu'il veut se consacrer uniquement sur sa saison. Il n’entend pas s’attarder sur son cas personnel alors que le PSG est encore engagé en LDC, Coupe de France, et pour le titre en L1. Les discussions se poursuivent tout de même de manière régulière entre le PSG et les représentants de Mbappé. Elles tournent autour du projet sportif (recrutement, structure de l’équipe pour la saison prochaine et les intentions du PSG pour améliorer la compétitivité de l’équipe). S'il ne prolonge pas dans les prochaines semaines, cela ne veut pas forcément dire qu’il partira cet été, puisqu’il est sous contrat jusqu’en juin 2022 » explique Julien Maynard, journaliste pour Téléfoot.

Salah et Kane ciblés

Malgré tout, Leonardo et le PSG doivent être parés à toute éventualité, y compris un départ de Kylian Mbappé. Pour remplacer la star, deux noms sortent du lot : Harry Kane mais surtout Mohamed Salah. « Pochettino a appelé personnellement Harry Kane pour connaître ses envies pour la suite de sa carrière, notamment si Tottenham ne se qualifie pas pour la prochaine LDC. Mais la piste privilégiée par les dirigeants du PSG au Qatar est celle menant à Mohamed Salah, sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2023. Des premiers contacts ont même été établis entre le PSG et les représentants du joueur le mois dernier » écrit le compte Twitter de Téléfoot. Alors que les derniers mercatos ont été relativement calmes au niveau des superstars, un départ de Kylian Mbappé l'été prochain pourrait déclencher une véritable chaise musicale qui pourrait impliquer les plus grand noms de la planète football.