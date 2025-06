PSG ‍: Sa maison saccagée, mauvaise surprise pour Fabian Ruiz

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Fabian Ruiz a eu une mauvaise nouvelle à la fin des célébrations de la victoire du PSG en Ligue des Champions.

Parc des Princes, Champs-Elysées, Elysée, le PSG a dignement fêté le premier titre de champion d’Europe de son histoire. La fête a été totale même si Fabian Ruiz a eu une mauvaise surprise ce lundi midi en rentrant chez lui, relate Le Parisien ce mardi soir. Le milieu de terrain espagnol, si prépondérant dans cette campagne de Ligue des Champions, connait bien évidemment les dangers des départs de son domicile pour les matchs de football.

Le Paris SG se veut très prudent à ce niveau, et met régulièrement des choses en place, sans non plus pouvoir tout surveiller. Résultat, deux mineurs se sont introduits dans sa maison d’une ville de l’Ouest de Paris lundi matin, et ont tout chamboulé afin de dérober des objets précieux. Les deux malfaiteurs ont été pris sur le fait et ont été arrêtés par la police sans pouvoir s’échapper. Fabian Ruiz est loin d’être le premier joueur du PSG à subir de telles mésaventures, même si les faits ont eu lieu en son absence, contrairement à ce qui s’était déroulé avec Angel Di Maria ou Marquinhos à l’époque.