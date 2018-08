PSG : Rothen dénonce la trahison de Paris avec Choupo-Moting

Dans : PSG, Mercato.

Comme annoncé jeudi, l’attaquant Eric Maxim Choupo-Moting évoluera au Paris Saint-Germain cette saison.

L’entraîneur Thomas Tuchel, qui l’a côtoyé à Mayence, a confirmé l’arrivée du Camerounais qui deviendra la doublure d’Edinson Cavani au poste d’avant-centre. Pour le technicien allemand, c’est évidemment une excellente nouvelle. En revanche, le jeune Timothy Weah peut s’inquiéter pour son temps de jeu cette saison. Et ce n’est pas l’analyse de Jérôme Rothen qui va le rassurer.

« Choupo-Moting va avoir du temps de jeu en Coupe de la Ligue et en Coupe de France, voire sur certaines rencontres en Ligue 1 quand certains seront un peu fatigués. Weah voulait rester s’il n’y avait pas d’arrivées, là on lui met dans les pattes Choupo-Moting, a regretté l’ancien Parisien sur RMC. Il va peut-être se dire : "Mon temps aurait déjà été réduit, là il va être réduit à néant, autant que je sois prêté." Ça me dérange. »

Rothen ne comprend pas le PSG

« Un joueur comme Weah a peut-être montré certaines limites, mais il peut progresser à son âge en rentrant un quart d’heure ou dix minutes, a envisagé le consultant. Là on fera rentrer un mec de 29 ans. La stratégie n’est pas bonne. » D'abord déterminé à rester et à exister dans les rotations de Tuchel, l’international américain va-t-il changer d’avis dans les dernières heures du mercato ?