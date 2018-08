PSG : Rolland Courbis craque déjà sur Thomas Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Rolland Courbis ne le cache pas, il est devenu le fan numéro 1 de Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand recruté cette saison par le Paris Saint-Germain. Evoquant les choix tactiques de ce dernier, samedi contre Angers, le consultant de RMC en a profité pour dire tout le bien qu'il pensait de l'ancien coach de Dortmund.

« Le PSG a affronté samedi une équipe moyenne d’Angers après une équipe moyenne de Caen et une équipe moyenne de Guingamp. Intelligemment, Tuchel continue sa revue d’effectif. Mbappé c’est sa première titularisation, Cavani aussi. Kehrer faisait ses débuts. Tuchel a en tête trois organisations qui lui serviront pour la suite, plan A, B et C. Tuchel, pour moi, excelle dans les différentes organisations. Je ne suis pas inquiet pour le PSG ! J’aurais aimé être un joueur entraîné par Tuchel. Même quand il parle allemand je le comprends ! », a lancé avec malice mais visiblement emballé, Rolland Courbis, qui ne rejoint pas ceux qui reprochent à Thomas Tuchel de bricoler un peu trop avec le Paris Saint-Germain.