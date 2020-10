PSG : Risque XXL avec Mbappé, Duluc met Tuchel dans la sauce

Dans : PSG.

Kylian Mbappé a été éblouissant vendredi lors de la victoire du PSG à Nîmes, le champion du monde marquant même un doublé. Mais Thomas Tuchel a pris un risque et certains s'en étonnent.

Kylian Mbappé a régalé les supporters du Paris Saint-Germain contre Nîmes, et en plus l’attaquant du club de la capitale s’est montré efficace avec un doublé à son actif. Mais c’est une évidence, Thomas Tuchel a pris un risque en alignant pendant toute la rencontre Mbappé, lequel sortait d’une série de trois matchs en une semaine avec l’équipe de France. D’autant plus que le match contre Manchester United en Ligue des champions se profile. Pour Vincent Duluc, même si Kylian Mbappé voulait jouer cette rencontre, comme l’entraîneur du PSG l’a précisé après le succès parisien à Nîmes, le coach allemand a pris un risque totalement inconsidéré avec un joueur indispensable pour Paris en C1.

Lors de L’Equipe du Soir, le journaliste a lancé une charge plutôt dure contre Thomas Tuchel. « Le doublé de Kylian Mbappé contre Nîmes ne valide pas le choix de Thomas Tuchel de le faire jouer. Pour moi le risque était disproportionné même s’il a aidé le PSG à s’en sortir. Kylian Mbappé n’aurait pas dû jouer cette rencontre. Il a joué 85 minutes, c’est assez invraisemblable. Et le risque ne s’est pas éteint vendredi, il ira jusqu’à mardi et le match contre Manchester United. La question n’est pas de savoir si Kylian Mbappé est indispensable au Paris Saint-Germain ou si le PSG avait besoin de lui à Nîmes, la question est de savoir comment on gère un joueur comme lui à ce moment de la saison. Cela me choque que Mbappé ait joué à 11 contre 10 pendant 85 minutes contre une équipe qui a franchi deux fois le milieu de terrain en une heure. Ce n’est pas sérieux », a fait remarquer un Vincent Duluc agacé par cette décision, et cela même si Kylian Mbappé s’est sorti sans problème de ce match de plus.