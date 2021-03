PSG : Riolo sidéré par le malaise Neymar

Dans : PSG.

Victime d’une blessure à l’adducteur droit il y a un mois, Neymar manquera le choc entre le PSG et Barcelone ce mercredi soir.

L’espoir était fort dans le camp du Paris Saint-Germain ces derniers jours mais finalement, Neymar a perdu sa course contre la montre. Malgré des efforts évidents pour revenir au plus vite, le n°10 du PSG n’est pas dans le groupe retenu par Mauricio Pochettino pour la réception du Barça en huitième de finale retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Cela fait une absence de plus dans un choc européen pour Neymar, dont l’aventure au PSG est décidément plombée par les blessures dans les moments capitaux. Cela commence à faire beaucoup (trop) pour Daniel Riolo, qui a brièvement évoqué le sujet dans un édito publié sur le site de RMC.

Riolo veut plus d’exigence avec Neymar

« Passion et raison, c’est pas toujours simple à marier, surtout en matière de foot. La passion, c’est par exemple ce que déclenche des joueurs comme Mbappé, Neymar ou Verratti. Deux excellents joueurs dont il est difficile de parler avec raison. Neymar va encore rater un match important avec son club. C’est un fait. On a le droit d’être plus exigeant ? Émettre une critique, c’est dire que Neymar n’est pas un bon joueur ? En tout cas, il est de plus en plus difficile de faire son chemin au milieu de cette consommation désormais partielle et autocentré du foot. Les études montrent qu’on suit de plus en plus des joueurs plutôt qu’une équipe » a regretté Daniel Riolo, souvent très critique à l’égard de Neymar et qui ne comprend pas comment un joueur si fort avec un tel niveau de salaire peut-il rater autant de matchs décisifs depuis son arrivée au PSG. Pour trouver l’explication, et même si Daniel Riolo ne le dit pas directement, il faut évidemment penser à l'hygiène de vie parfois complexe à analyser de la star brésilienne du Paris Saint-Germain.