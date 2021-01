PSG : Riolo refuse Messi à Paris, les supporters l’applaudissent

Dans : PSG.

Leonardo a mis une grosse pièce dans la machine en ce début de semaine en confirmant que le PSG allait étudier sérieusement la possibilité de faire venir Lionel Messi.

Coup de bluff ou réelle volonté de frapper un énorme coup sur le plan du football mondial, il faudra attendre l’été prochain pour le savoir. Mais une chose est certaine, c’est que ce n’est plus du domaine du rêve, sachant que l’Argentin souhaite quitter le FC Barcelone, et que Neymar lui fait déjà des appels du pied pour venir signer au PSG. Une perspective qui ne réjouit pas spécialement Daniel Riolo, loin d’être convaincu par l’arrivée du sextuple Ballon d’Or, qui ne permettrait pas au PSG d’être plus fort, meilleur et mieux organisé avec Lionel Messi dans son onze de départ.

« Tu imagines les débats sur la construction de l'équipe, aujourd'hui, si Messi vient ? Comment ils vont jouer ? Est-ce qu’on peut demander aux supporters parisiens s’ils sont si nombreux que cela à vouloir que Messi vienne, c’est ce que j’aimerais savoir. Ils vont se dire comment ça va jouer. Je ne comprends pas comment on peut dire oui à Messi dans ce PSG. Neymar, Mbappé, Messi ensemble ? Voir des stars, j'en ai rien à cirer. Je veux voir du jeu, je n’ai pas cette vision du football. Je veux que mon équipe ressemble à quelque chose. La dernière fois que Neymar et Messi ont joué ensemble, tu avais Busquets, Xavi, Iniesta et Luis Suarez en « 9 », c’était une équipe de dingo, et Messi avait 5-6 ans de moins », a balancé le consultant de RMC, qui a rapidement vu un sondage éclore sur les réseaux sociaux à propos de la venue de Lionel Messi au PSG. Et sur 5000 participants, les supporters parisiens à qui étaient adressés ce sondage, ont voté « non » à quasiment 60 % à l’arrivée du Barcelonais dans leur effectif cet été.