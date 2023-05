PSG ‍: Riolo lance un ultimatum à Nasser Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Christophe Galtier vit sans doute ces derniers jours au PSG, qui pourrait le virer à la fin de la saison et nommer un nouvel entraîneur. C'est ce qu'attend avec impatience Daniel Riolo.

Après son match nul à Strasbourg samedi (1-1), le Paris Saint-Germain a officiellement décroché son onzième titre de champion de France. Ce week-end, c’est donc sans pression que Christophe Galtier va aborder la réception de Clermont au Parc des Princes. Un match qui pourrait bien être le dernier pour le natif de Marseille sur le banc du club de la capitale. En effet, les mauvais résultats en Ligue des Champions et l’obtention très laborieuse du titre de champion de France ne jouent pas en faveur de Christophe Galtier, dont le départ fait peu de doute.

Riolo milite pour la nomination rapide du nouveau coach

Pour lui succéder, les noms de Xabi Alonso, Luis Enrique ou encore José Mourinho circulent mais pour l’heure, le mystère est encore total sur l’identité du futur entraineur de Paris. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a évoqué ce sujet brûlant et pour le journaliste, il est clair que Nasser Al-Khelaïfi doit faire très vite dans la quête de son nouvel entraîneur. Daniel Riolo estime que le prochain coach du PSG doit être nommé dès lundi prochain afin de préparer le mercato du club parisien avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

Un sacré coup de pression à l’égard de l’état-major du champion de France. « Galtier ne mérite pas de rester une deuxième saison, c’est une anomalie qu’il ait été nommé à ce poste. Les supporters du Paris Saint-Germain ont besoin d’annonces fortes et concrètes. Lundi prochain, l’entraîneur doit être là pour avoir son mot à dire sur le recrutement. On est tous très pressé de savoir qui va être le futur entraîneur du Paris Saint-Germain, on attend l’interview de Nasser Al-Khelaïfi, le choix » fait savoir Daniel Riolo sur les ondes de la radio, avant de conclure.

Un coach vite nommé et impliqué dans le mercato ?

« On n’a pas envie que ça traîne, parce que, pire que tout, ce serait qu’on entende des noms et que l’entraîneur arrive au dernier moment avec un effectif quasiment fait. Non, il faudrait que l’entraîneur soit nommé très vite, pour qu’il ait son mot à dire sur la façon dont va jouer l’équipe et qu’on puisse orienter le recrutement pour aller vers lui, les choix qu’il aura envie de faire » analyse le journaliste, qui estime que l’entraîneur doit avoir un rôle clé dans le recrutement afin de faire venir des joueurs qui collent avec sa philosophie et son système de jeu. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi suivra les conseils de Daniel Riolo et nommera au plus vite, dès la semaine prochaine, un nouvel entraîneur au Paris Saint-Germain.