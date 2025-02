PSG ‍: Riolo dit pourquoi il n'a pas parlé à Complément d'Enquête

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’Equipe et France 2 ont publié en milieu de semaine des échanges entre présidents de clubs de Ligue 1, dans lesquels Nasser Al-Khelaïfi est omniprésent et parfois intimidant. Rien d’étonnant pour Daniel Riolo, qui s’est laissé aller à quelques révélations.

En cette période trouble pour le football français avec une nouvelle crise des droits TV, le très influent Nasser Al-Khelaïfi fait énormément parler de lui. Et c’est encore plus le cas depuis la vidéo publiée par France 2 avec un extrait de l'émission Complément d'Enquête ce mercredi. Dans cet extrait d’une réunion entre les dirigeants des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, le patron du Paris Saint-Germain s’emporte violemment à l’encontre de Joseph Oughourlian avant de se montrer tout aussi colérique au moment de s'adresser à John Textor. A la fois président du PSG et de BeInSports, le dirigeant qatari aux deux casquettes semble faire sa loi, ce qui déplaît à de plus en plus de monde. Mais tout cela n’étonne pas du tout Daniel Riolo, qui dénonce depuis de longs mois l’influence négative de Nasser Al-Khelaïfi dans le football français.

L1 : Le cowboy Textor contre le tyran Al-Khelaïfi, la vidéo surréaliste https://t.co/cpk2tW3OCu — Foot01.com (@Foot01_com) February 19, 2025

Réagissant à la vidéo publiée par Complément d’Enquête, le journaliste de RMC a d’ailleurs révélé avoir subi de grosses pressions pour se taire au sujet du président du PSG. « Tout ce que l’on dit depuis cet été sur qui est le mal du football français et celui qui a été le malin de Kylian Mbappé qui lui a pourri la vie depuis un an se confirme. Je suis assez ému, car j’en prend souvent plein la gueule. Des gens sont venus me voir pour me dire qu’il fallait que je me calme sur Nasser (Al-Khelaïfi), on est venu me voir pour me dire d’arrêter. Je suis très heureux que L’Equipe ait publié ce qu’ils ont publié. Complément d’Enquête m’a contacté pour témoigner chez eux, et je vais leur dire (pourquoi j'ai refusé) car je n’ai pas osé le dire au journaliste qui m’a contacté » a lancé le journaliste avant de conclure.

Les révélations glaçantes de Daniel Riolo

« J’ai refusé car je n’étais pas à l’aise, parce qu’on m’a dit d’arrêter de parler et que certaines personnes m’ont dit que ce sont des gens dangereux, qu’il y a ma famille, etc. Je me suis ch… dessus devant ces gens-là, je n’ai pas honte de le dire. Mais je suis très heureux que des journalistes prennent le relai, qu’ils aillent encore plus loin. On va enfin comprendre qui est le mal du football français. Ces gens sont excessivement dangereux et ils sont en train de pourrir mon club, car le PSG c’est mon club, ce n’est pas le leur » a lancé Daniel Riolo dans l’After Foot, non sans émotion. Des révélations qui ne vont pas faire remonter en flèche la cote de popularité de Nasser Al-Khelaïfi, dont les prochaines prises de parole seront surveillées de près en cette période de crise pour le football français, avec un DAZN qui ne souhaite plus honorer à 100% son contrat signé l’été dernier avec la LFP.