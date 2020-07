PSG : Riolo annonce le pire pour Paris face à l'Atalanta

Dans : PSG.

La prestation du Paris Saint-Germain face à Saint-Etienne n’a pas vraiment rassuré les observateurs dans l’optique du match contre l’Atalanta Bergame.

La blessure de Kylian Mbappé a attiré toute la lumière, mais il est nécessaire de ne pas oublier à quel point le PSG a réalisé une mauvaise prestation au Stade de France selon Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a mis en avant le manque terrible de rythme des joueurs de Thomas Tuchel, ainsi que leurs craintes devant l’intensité physique imposée par les Stéphanois. Au micro de l’After Foot, le journaliste s’est dit très inquiet pour le champion de France en titre alors que le choc face à l’Atalanta Bergame, qui se déroulera le 12 août à Lisbonne, approche à grand pas.

« Le problème est bien plus vaste que la blessure de Mbappé. Aucun joueur n'est en forme, parce qu'on est resté beaucoup trop longtemps sans jouer. Ça s'est vu vendredi. Les gogos ont tripé devant les matchs amicaux en carton où ils ont collé des tartines à des clampins. C'était grotesque. Et en match officiel, face à une équipe pas beaucoup plus en forme, dès les premiers contacts, ils sont tombés comme des mouches. Neymar avait peur de se faire latter, il a fui les contacts tout le match, c'est comme s’il n'avait pas joué. Dès qu'on va leur rentrer dedans, ça va faire des dégâts. Ils se mettent tout seuls dans la malédiction à force de ne penser qu'à la Ligue des Champions. Ils ne jouent pas les matchs d'avant, car ils ont peur de se blesser. Il y a une appréhension globale, et tous les débats portent là-dessus. L'Atalanta, ça va être d'un tout autre niveau » a prédit Daniel Riolo, pour qui le PSG devra impérativement progresser dans les deux semaines à venir afin d’avoir une réelle chance d’éliminer l’Atalanta Bergame.