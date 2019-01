PSG : Rien n'est perdu dans le dossier Doucouré, mais...

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Ce mardi matin, le Daily Mirror faisait le point sur la situation d’Abdoulaye Doucouré, convoité par le Paris Saint-Germain au mercato.

Le quotidien britannique expliquait que le milieu français n’avait pas de bon de sortie, et que son éventuel transfert au PSG était donc impossible. Généralement bien informé sur le mercato, ESPN a des informations bien différentes. Et pour cause, le média sud-américain affirme que si Nasser Al-Khelaïfi accepte de casser sa tirelire, il pourrait rafler la mise dans le dossier de l’ancien joueur du Stade Rennais.

La somme de 50 ME serait nécessaire pour faire vaciller Watford. Un montant bien supérieur à l’enveloppe du Paris Saint-Germain pour ce mercato hivernal, qui serait de 30 ME selon Le Parisien. Mais qui prouve que nul n’est intransférable, et que les Hornets ne pourront pas refuser toutes les offres pour leur milieu défensif cet hiver. Par ailleurs, le média américain explique qu’il y a environ 40 % de chance qu’Abdoulaye Doucouré signe au Paris Saint-Germain durant le mois de janvier. Pour rappel, le champion de France en titre creuse également les pistes Julian Weigl ou encore Idrissa Gueye au mercato.