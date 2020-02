PSG : Révélations sur les soirées de Neymar, les sacrés extras

Dans : PSG.

Toujours hors du groupe pour les matchs du PSG, Neymar ne sera pas au top de sa forme pour le match face à Dortmund.

Au mieux, le Brésilien aura un match dans les jambes, celui de samedi face à Amiens, en trois semaines depuis sa blessure face à Montpellier. Le spectre d’une absence du numéro 10 parisien a de quoi raviver les pires souvenirs dans la capitale, puisque, depuis deux ans, Neymar n’a disputé qu’un 1/8e de finale de Ligue des Champions sous le maillot du PSG. Et nulle peine de préciser qu'à chaque fois, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à passer cet écueil. Alors, si l’optimisme est de rigueur au sein du club et du staff médical, quelques détails qui n’en sont pas viennent tout de même gangrener les efforts pour que Neymar soit opérationnel et à 100 % mardi prochain. L’Equipe révèle ainsi que l’ancien barcelonais n’a non pas effectué une soirée d’anniversaire, mais deux.

Si celle avec tous les invités dans un grand lieu parisien a beaucoup fait parler, Neymar en a fait une deuxième dans la foulée pour marquer le coup avec d’autres invités, brésiliens et barcelonais notamment. Et selon le quotidien sportif, cela s’est encore une fois terminé tardivement. En plus de cela, le meneur de jeu du PSG vient d’effectuer un aller-retour en Allemagne pour des raisons commerciales, présentant sa nouvelle collection de vêtements à Dusseldorf. Un voyage fait sur son temps personnel, mais qui ne correspond pas vraiment à l’emploi du temps d’un joueur concentré à 200 % sur sa récupération.